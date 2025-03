Virtus Messina, ultimo match interno: al “Sorbello Stadium” arriva la Robur Letojanni

StrettoWeb

Ultimo impegno casalingo per la Virtus Messina che domani pomeriggio (ore 14:30) ospiterà, fra le mura amiche del “Sorbello Stadium”, la Robur Letojanni. Gara valida per la ventunesima (e penultima) giornata del campionato di Seconda Categoria, Girone D. I ragazzi allenati da mister Francesco Trimarchi arrivano al delicato appuntamento forti dell’importante punto guadagnato sabato scorso sul campo della Virtus Rometta (1-1, rete peloritana siglata da Salvatore “Il Pampa” Nizzari). Un ottimo pareggio, frutto di una prova complessivamente positiva, ma che non è riuscito ad interrompere la striscia di tre gare senza successi del collettivo giallorosso; un filotto che ha purtroppo allontanato la compagine virtussina dall’obiettivo di raggiungere un quinto posto matematicamente ancora possibile, ma certamente difficile da raggiungere data la feroce concorrenza di San Paolino Torregrotta e proprio Robur Letojanni (rispettivamente a quota 34, +5, e 32, +3). “Finchè c’è vita c’è speranza”, occorre ricordarlo sempre: compito della Virtus Messina sarà, a tal proposito, quello di scendere in campo con la stessa concentrazione e la stessa verve agonistica di sempre, nel tentativo di restare attaccata con le unghie e con i denti fino all’ultimo minuto di gioco al sogno Play-Off.

Dall’altro lato del ring si presenterà la Robur Letojanni di mister Domenico Rovito, sesta forza del girone con 32 punti conquistati (frutto di nove vittorie, ultima delle quali nell’ultimo confronto con il San Pier Niceto, cinque pareggi e sei sconfitte). Un ruolino di marcia più che positivo e che vale in pieno la candidatura ad un piazzamento Play-Off distante solo due punti: è proprio in chiave post season che la sfida di Camaro assumerà una connotazione ancora più marcata. Miglior marcatore del roster l’attaccante Carmelo De Luca (sette reti in stagione), seguito dal centrocampista Alberto Matteo (quattro).

Arbitro dell’incontro il signor Alessio Laganà della sezione di Messina.

I convocati:

Portieri: Simone Rotella;

Difensori: Paolo Orecchio, Antonio Insana, Salvatore Santoro, Antony De Leo, Fabrizio Scopelliti, Francesco Scarfì, Simone Lo Presti, Fabrizio Rotella;

Centrocampisti: Alessio Forganni, Francesco Calcagno, Angelo Bruna, Francesco Spoto, Alessandro Cacciola, Mario Conti;

Attaccanti: Giovanni Napolitano, Salvatore Nizzari, Simone Pagano, Emanuele Cucinotta.

