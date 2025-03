Virtus Messina ospite di Rometta: ultima chiamata in chiave Playoff

StrettoWeb

Terzultima giornata del campionato di Seconda Categoria, Girone D: la Virtus Messina viaggia alla volta di Rometta. La compagine allenata da mister Francesco Trimarchi è reduce dal punto guadagnato fra le mura amiche del “Sorbello Stadium” di Camaro nel contesto del delicato scontro diretto ai piani alti della graduatoria contro il Roccalumera Calcio: un 1-1 maturato in rimonta e che porta inevitabilmente con sé un’ingente mole di rimpianti.

Un pareggio comunque positivo, che però prolunga a quota due una striscia di gare senza vittorie che ha sensibilmente allontanato il collettivo giallorosso da un quinto posto che varrebbe il ticket per i prossimi Play-Off: nel mirino il SP Torregrotta a +3, ma è da segnalare al contempo il sorpasso di una Robur Letojanni in totale ripresa, seria candidata anch’ella per un posto nei prossimi spareggi. I ragazzi virtussini sono chiamati ad un’autentica impresa, ancora del tutto possibile a 270 minuti dalla fine dell’ostilità: necessario tirare fuori gli artigli e, soprattutto, tornare a conquistare un bottino pieno che manca dallo scorso 2 febbraio (1-0 interno contro la capolista Nike 2022 griffato Cucinotta).

All’angolo opposto del ring del “Comunale – La Pinetina” si presenterà la Virtus Rometta di mister Piero Miceli. La formazione giallorossa si posiziona attualmente al nono posto della graduatoria a quota 23 punti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e sei sconfitte: un ruolino di marcia certamente perfezionabile, ma che vale la conduzione di una stagione sin qui alquanto tranquilla. Il collettivo a cui capo è posta la figura di mister Tonino Saija potrà dunque permettersi il lusso di giocare “a mente libera”: un fattore che sicuramente potrebbe giovare nel contesto dell’incontro con inizio alle ore 15:00. Miglior marcatore del roster l’attaccante Martino Arnò, autore di 10 reti, seguito dall’esperto compagno di reparto Luca Belfiore a quota 5.

Arbitro dell’incontro il signor Matteo Turrisi della sezione di Messina.

I convocati:

Portieri: Leonardo Imbesi, Jacopo Minissale;

Difensori: Salvatore Santoro, Francesco Scarfì, Paolo Orecchio, Antonio Insana, Simone Lo Presti;

Centrocampisti: Francesco Calcagno, Angelo Bruna, Alessio Forganni, Mario Conti, Francesco Spoto, Alessandro Cacciola;

Attaccanti: Salvatore Nizzari, Giovanni Napolitano, Simone Pagano, Antonino Costa.

