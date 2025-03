Violenze a Messina: giovane ferito durante una rissa in piazza Unione Europea

StrettoWeb

​La scorsa notte, in piazza Unione Europea a Messina, si è verificata una lite che ha coinvolto sette giovani, uno dei quali è rimasto ferito. Le forze dell’ordine, tra cui la Polizia e la Polizia Municipale, sono intervenute sul posto e hanno identificato tutti i coinvolti. Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le cause che hanno scatenato l’episodio di violenza.

