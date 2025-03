Violenza al Pronto Soccorso di Messina: infermiera e poliziotto aggrediti, arrestata l’autrice grazie al presidio di Polizia

StrettoWeb

Nel tardo pomeriggio di ieri si è registrata un’ aggressione al pronto soccorso del Policlinico di Messina. Ad essere colpita da un’utente, con le stampelle che aveva in dotazione, un’infermiera e il poliziotto in turno al posto fisso di Polizia che era intervenuto prontamente per prestare soccorso. Il servizio di video sorveglianza si è rilevato efficace e ha permesso all’agente di intervenire riuscendo comunque a bloccare l’autrice del gesto, che è stata poi tratta in arresto dagli agenti della polizia di Stato.

L’infermiera e il poliziotto sono stati medicati e ritenuti guaribili rispettivamente in quattro e tre giorni di prognosi. Solidarietà è stata espressa dal Direttore Generale dell’AOU G. Martino di Messina.

“Eventi come quello accaduto – ha ribadito il DG Giorgio Giulio Santonocito– non sono più tollerabili e da parte dell’Azienda vi sarà massimo rigore affinché i responsabili siano riservati alla giustizia. Lunedì presenterò una denuncia querela per interruzione di pubblico servizio”.

L’evento spiacevole di ieri conferma l’importanza di poter contare su un presidio fisso di Polizia che grazie a una posizione centrale, vicina al PS, e al sistema di telecamere installate ha consentito di aiutare i sanitari e ripristinare una condizione di sicurezza.

Il comunicato della Questura sull’aggressione al Policlinico

Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di una donna di 57 anni, resasi responsabile di lesioni ai danni di un’esercente la professione sanitaria. A procedere, il personale del Posto Fisso di Polizia presso il Policlinico e gli agenti delle Volanti di Messina, intanto intervenuti in ausilio. In particolare, la cinquantasettenne, mentre era in attesa di essere visitata al triage del Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico, con una stampella aveva colpito un’infermiera che, ferita al ginocchio destro, ha riportato lesioni successivamente giudicate guaribili in 4 giorni. L’immediato intervento dell’operatore del Posto Fisso di Polizia ha scongiurato il peggio.

A nulla sono valsi i tentativi di tranquillizzare la paziente che, nella circostanza, andata su tutte le furie per l’asserita attesa, ha tentato di colpire chiunque le capitasse a tiro, insultando il poliziotto ed il personale sanitario presente. Nell’occorso, l’agente del Posto Fisso di Polizia – colpito anch’esso al torace – ha riportato una prognosi di 3 giorni. Per tali motivi, la cinquantasettenne, una volta assicurata anche con l’ausilio dei poliziotti delle Volanti, è stata tratta in arresto in flagranza del reato di lesioni ai danni di esercente la professione sanitaria, ed altresì indagata per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nelle more dell’udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata ristretta agli arresti domiciliari.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagata che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagata.

