Viola, Taore si presenta: “gruppo fantastico, è un onore giocare al PalaCalafiore”

Sadio Traore, il nuovo arrivato della Redel Viola Reggio Calabria, si è presentato ai tifosi con entusiasmo e determinazione. Dopo le prime ore in città e l’esordio in campo contro la sua ex squadra, il Bari, il giovane cestista ha condiviso le sue prime impressioni, raccontando come sta vivendo questa nuova avventura a Reggio Calabria. “Il coach, i compagni, i ragazzi, i tifosi… Mi sto trovando benissimo”. Un inizio più che positivo per il nuovo arrivato, che ha già dimostrato di volersi integrare al meglio nel gruppo.

Il gruppo della Viola ha già conquistato il nuovo arrivato. “Un gruppo fantastico. I ragazzi sono simpatici, sono bravi e mi stanno facendo sentire parte della squadra. Va tutto benissimo”, ha dichiarato Traore, sottolineando l’atmosfera positiva che si respira nello spogliatoio.

Ma che tipo di giocatore sono? “Io sono un giocatore di energia. Mi piace mettere in ritmo i miei compagni e dare quello che serve per vincere”, ha risposto senza esitazione. Una tipologia di giocatore che sembra perfetta per il coach Giulio Cadeo, con cui Traoré sta già mettendosi a disposizione al meglio. “Con il coach va bene, benissimo. È un coach bravissimo, sia in campo che fuori. Mi sta insegnando gli schemi e mi sta integrando nel gruppo. È tutto bellissimo”.

La carriera di Traore in Italia è già ricca di esperienze. “Ho iniziato a Trento, dove ho fatto un anno di giovanili. Poi sono passato ad Agrigento, dove ho trascorso quattro anni tra giovanili, Serie B e Serie A2. È lì che ho completato la mia formazione. E adesso sono qua, in Calabria”, ha raccontato con orgoglio.

Quando gli è stato chiesto chi sia il suo idolo nel basket, Traore non ha esitato a rispondere: “Diciamo che io, quando guardo il basket, cerco sempre di rubare qualcosa a tutti. Ma il giocatore da cui mi sono ispirato tanto è Albano Chiarastella, bandiera di Agrigento. È stato un grande avversario della Viola tante volte, e lui mi ha ispirato tantissimo. Provo sempre a fare quello che fa lui”.

Infine, una domanda sul Palazzetto dello Sport di Reggio Calabria, con il suo maxicuboled che ha lasciato senza parole il nuovo arrivato. “Che devo dire? È un palazzetto fantastico, bellissimo. È un onore essere qua, per un giocatore della Viola”.

Con queste parole, Sadio Traoré ha dimostrato di essere pronto a dare il massimo per la Redel Viola Reggio Calabria. I tifosi non vedono l’ora di vederlo in azione e di sostenerlo in questa nuova avventura.

