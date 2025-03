Viola, Stamatis si presenta: “società storica, mi sto integrando. Ruolo? Mi piace…”

StrettoWeb

La Redel Viola Reggio Calabria ha ingaggiato Dimitris Stamatis, atleta greco con una solida carriera nel campionato ellenico tra massima serie e serie A2. Un super colpo per la squadra allenata da coach Cadeo che consolida l’obiettivo promozione dei neroarancio. Intervistato ai microfoni della società reggina, Stamatis ha raccontato la sua storia, le sue impressioni sulla nuova esperienza italiana e le sue aspettative per il futuro con la maglia della Viola.

Benvenuto, Dimitris! Parlaci di te e della tua carriera. Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza qui a Reggio Calabria?

“Grazie! Mi chiamo Dimitris Stamatis, vengo dalla Grecia e ho giocato nel campionato greco per gli ultimi 11 anni: nove in prima divisione e due in seconda. Ho giocato in molte squadre in Grecia, tra cui Aris Salonicco e Panionios, che forse alcuni di voi conoscono. Questa è la prima volta che gioco in un paese diverso, e all’inizio è stato un po’ difficile, anche se mi sto abituando giorno dopo giorno. Mi sento sempre più a mio agio, e la squadra mi sta aiutando molto ad adattarmi a questa nuova situazione“.

Qual è la tua impressione sul nuovo allenatore, Giulio Cadeo, e sui tuoi nuovi compagni di squadra?

“Prima di tutto, voglio ringraziare l’allenatore per avermi dato l’opportunità di giocare in questa grande e storica squadra. Mi piace molto il fatto che, fin dal primo giorno, tutti i miei compagni mi abbiano aiutato in tutto. Mi piacciono molto tutti e credo che avremo una grande sintonia fino alla fine della stagione“.

Che tipo di giocatore sei?

“Sono una guardia che può giocare sia nel ruolo di playmaker che di guardia tiratrice. Mi piace giocare molto e tirare ma quando è necessario, non esito a penetrare verso il canestro. Adoro anche creare occasioni per i miei compagni“.

