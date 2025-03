Viola, Cessel e Fernandez in visita al Liceo “Campanella” | FOTO

StrettoWeb

I giocatori della Viola al Liceo Classico T. Campanella. Si è svolta questa mattina una delle iniziative inserite nella Settimana dello Studente e a cura dei rappresentanti d’Istituto dello storico Liceo reggino. Manu Fernandez e Giovanni Cessel, accompagnati dal Club Manager Mimmo Porcino hanno trascorso qualche ora con gli studenti del Liceo che hanno potuto ascoltare le esperienze cestistiche dei nostri atleti e il percorso che li ha condotti nella nostra città.

In particolare Giovanni Cessel ha raccontato la pregevole esperienza di formazione fatta negli Stati Uniti, circostanza che ha riscontrato molto interesse negli studenti. L’argentino Manu Fernandez, in ripresa dall’infortunio subito, è stato testimone in prima persona della propria scelta di rimanere a Reggio sia per l’intervento relativo che la riabilitazione successiva.

Entrambi i nostri ragazzi si sono espressi sulle bellezze della nostra città, la tradizione societaria e l’accoglienza ricevuta: i ragazzi del Liceo Campanella hanno rivolto loro diverse domande e sono stati invitati alla prossima gara casalinga della Redel. La società a nome di tutti ringrazia per l’invito l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Carmen Lucisano.

