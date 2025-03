“Me contro Te” al PalaCalafiore: cambia la data di Viola-Bisceglie

StrettoWeb

La Viola deve lasciare spazio ai “Me contro Te“. Potremmo fermarci qui. Ma per dovere di cronaca continuiamo. Domenica 13 aprile, il PalaCalafiore sarà occupato dallo show dei 10 anni del celebre duo amatissimo dai più piccoli. Per la stessa data era prevista la partita fra Viola e Bisceglie, gara molto delicata per il prosieguo dei Play-In Gold dei neroarancio. La partita dovrà essere anticipata al 9 aprile, turno infrasettimanale, alle ore 19:00.

Nel comunicato della Viola si legge: “si comunica che, a seguito dell’indisponibilità del PalaCalafiore, la gara valida per la 4ª Giornata del girone di ritorno dei Play-In Gold, prevista per il 13 aprile alle ore 18:00 contro Bisceglie, verrà anticipata mercoledì 9 aprile alle ore 19:00. La gara del 16 aprile vs Monopoli, invece, si disputerà alle ore 19:30“.

