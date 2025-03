Viola, Cadeo chiede unità: “i ragazzi hanno bisogno del tifo di Reggio”

StrettoWeb

Dopo una doppia trasferta in Puglia, il coach della Redel Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Giulio Cadeo, ha analizzato le ultime prestazioni della squadra, tra luci e ombre, e ha lanciato un messaggio di unità in vista delle prossime sfide. Le partite contro Bisceglie e Monopoli hanno messo in evidenza sia le potenzialità della squadra che alcune criticità da risolvere.

Le due sfide in Puglia: un bilancio contrastante

Cadeo ha iniziato il suo intervento ripercorrendo le due partite disputate in Puglia. “Sono state due partite diverse per l’andamento del punteggio”, ha dichiarato. “Contro Bisceglie, abbiamo riaperto la partita, ma due errori banali in attacco e altrettanti in difesa ci hanno fatto ritrovare sotto di 10 punti in un minuto. Mercoledì sera, contro Monopoli, è successa una cosa simile, ma questa volta non siamo riusciti a portare a casa la vittoria pur giocando punto a punto”.

Cadeo non nasconde le preoccupazioni per alcune distrazioni che hanno compromesso il risultato. “Queste distrazioni ci sono costate care. Torniamo da queste partite con un po’ di delusione e sconforto, ma sono convinto che questi momenti siano un’opportunità per migliorare. Quando le cose non vanno bene, bisogna reagire e diventare più forti”.

L’integrazione dei nuovi giocatori e la forza del gruppo

Uno dei temi centrali dell’analisi di Cadeo è stato l’integrazione dei nuovi giocatori nel roster. “Abbiamo tante novità in squadra, e l’inserimento di nuovi elementi non è mai facile, specialmente in un gruppo con caratteristiche fisiche e tecniche particolari come il nostro”, ha spiegato il coach.

Tra i nuovi arrivi, Cadeo ha voluto sottolineare l’impatto di Stamatis, autore del canestro che ha dato la temporanea vittoria a Monopoli. “Stamatis ha mostrato qualità importanti, ma ci vorrà tempo per integrarlo al meglio. Non dobbiamo avere fretta, ma non possiamo nemmeno perdere tempo. La forza del gruppo, che è stata la nostra arma all’inizio della stagione, deve tornare a essere il nostro punto di riferimento”.

L’appuntamento con la Scandone Avellino e il sostegno del pubblico

Cadeo ha poi guardato al prossimo impegno, un appuntamento cruciale contro la Scandone, squadra che, nonostante la classifica, rimane una delle favorite del campionato. “La Scandone è una squadra forte, preparata, lunga e completa. Sarà una partita difficile, e avremo bisogno del sostegno del pubblico di Reggio Calabria per rialzarci subito”, ha dichiarato.

Il coach ha lanciato un appello ai tifosi: “Adesso è il momento di stringersi attorno alla squadra. È facile essere uniti quando si vince, ma è nelle difficoltà che si vede la vera forza di un gruppo. I ragazzi hanno bisogno di sentirsi sostenuti, perché è proprio in queste situazioni che dobbiamo essere tutti uniti per giocarci tutte le chance fino in fondo”.

Un messaggio di unità e positività Cadeo ha concluso il suo intervento con un messaggio di speranza e unità. “Se ci teniamo alla nostra squadra, dobbiamo pensare che tutto quello che facciamo può essere solo positivo. Se vogliamo che la squadra ottenga risultati, dobbiamo sostenerla in ogni momento, anche quando le cose non vanno come vorremmo. Le sinergie e le situazioni di squadra sono determinanti, e dobbiamo lavorare insieme per superare le difficoltà”.

Con queste parole, Giulio Cadeo ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di guidare la squadra non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano, cercando di creare un gruppo coeso e determinato a raggiungere obiettivi ambiziosi.

Appuntamento domenica alle ore 20. La Redel Pallacanestro Viola si prepara dunque ad affrontare la Scandone con l’obiettivo di tornare alla vittoria e riconquistare la fiducia dei tifosi. Un match da non perdere, che potrebbe segnare una svolta nella stagione della squadra reggina.

