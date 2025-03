Viola-Brindisi, Ani: “ogni squadra è pericolosa, 5 finali per puntare ai Playoff”

StrettoWeb

Uchenna Ani, ala della Redel Pallacanestro Viola, si racconta in vista della sfida di domenica contro la Dinamo Brindisi. Tra riflessioni sulla squadra, l’integrazione dei nuovi arrivati e gli obiettivi di fine stagione, il giocatore dipinge un quadro chiaro delle ambizioni del gruppo. “Ci voleva una partita così, come quella di Molfetta – esordisce Ani – intensa fin dal primo minuto, dove abbiamo dimostrato carattere. Siamo riusciti a recuperare quando serviva e a portare a casa punti fondamentali. Partite come quelle di Milazzo e Catanzaro ci hanno ridato fiducia, adesso ripartiamo da questa nuova e bella rimonta“.

Sul prossimo impegno: ”Brindisi l’abbiamo battuta all’andata, ma non ci sono sconti. Il play In Gold ha dimostrato che ogni squadra è pericolosa. Dobbiamo mantenere la massima concentrazione: ogni partita è una ‘guerra’“.

“Con quattro nuovi arrivati (Boniciolli, Stamatis, Dell’Anna e Traore), serviva del tempo per amalgamarsi. Ora si vedono i progressi: Stamatis si è integrato benissimo, ma tutti stanno crescendo“.

Un elogio speciale va a Elias Donati: ”è il nostro giocatore che dà energia ma tutti dobbiamo darla. Serve questa grinta da parte di tutti gli effettivi, anche da chi si trova in panchina“.

Ani chiude con una filosofia chiara: ”non servono programmi. Ora mancano cinque gare: le affronteremo una alla volta, come fossero finali. Poi vedremo la classifica, ma l’importante è arrivare ai Playoff nelle migliori condizioni“.

