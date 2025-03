Viola a Bisceglie per la prima delle due trasferte consecutive in Puglia: la presentazione della sfida

StrettoWeb

Si gioca la prima delle due gare consecutive in Puglia: neroarancio domenica in campo a Ruvo alle ore 18 contro i Lions Bisceglie. In casa Viola post rivoluzione, finalmente l’esordio di Dimitris Stamatis, il fuori categoria ingaggiato dalla società del Presidente Carmelo Laganà per innalzare ulteriormente qualità e atletismo del roster neroarancio. I ragazzi di Coach Cadeo affrontano il collettivo di coach Fabio Saputo con in palio punti preziosi nella gara valida per il quarto turno della fase play in gold del campionato di Serie B2.

I Lions provengono dallo stop di Piazza Armerina, la Viola dalla convincente vittoria contro Bari al PalaCalafiore. Attese entrambe le squadre sul piano della tenuta difensiva, i pugliesi possono contare su un collettivo rodato dalla buona visione di gioco e buone percentuali al tiro anche dalla distanza. Trentini e compagni, con la qualità e le bocche di fuoco Rodriguez ed El Agbani, le giocate di Okijlievic e Dancetovic con i compagni Dip Caruso Colombo e Cavalieri sono una squadra in grado di esprimere un bel gioco con grande personalità e dare filo da torcere a qualunque compagine avversaria.

La Viola ha dimostrato ancora una volta le proprie qualità pur nel rimpasto successivo all’infortunio di Manu Fernandez e grazie all’inserimento di Dell’Anna, Boniciolli, Traore e Stamatis insieme ai rodati Simonetti, Paulinus, Ani, Idiaru, Bangu, Cessel e Donati è costituita da un roster lungo che fa dell’atletismo e della forza del gruppo un’arma vincente. Palla a due dunque domani alle ore 18.00 al PalaSport di Ruvo di Puglia. L’incontro sarà diretto da Matteo Serse di Brindisi e Giacomo Tornese di Monteroni (Lecce). I neroarancio si fermeranno in Puglia fino al post gara con Monopoli e rientreranno a Reggio giovedì 13.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.