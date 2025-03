A Villafranca Tirrena l’evento sulla “storia di una donna libera: Angela Bottari”

StrettoWeb

Bellissima serata ieri a Villafranca Tirrena, tra storia, politica, impegno sociale, aneddoti e ricordi. Un breve ma intenso viaggio nella storia di una donna libera: Angela Bottari. Una presentazione “sui generis”, in cui si è parlato poco di letteratura e molto di umanità. Un’occasione per immergersi nei ricordi di chi Angela Bottari l’ha vissuta e un’opportunità di crescita per chi, invece, non ha avuto questa fortuna.

Le lotte di Angela Bottari

Si è raccontato, tra letture di interventi istituzionali di Angela Bottari e proiezioni di foto e video, dell’impegno politico e sociale di Angela Bottari. Dalla legge per l’abrogazione del diritto d’onore di cui è stata relatrice alla legge contro la violenza sessuale. Dalla lotta alla mafia insieme a Pio La Torre, con l’istituzione della Commissione permanente di vigilanza e controllo del fenomeno mafioso alla legge Rognoni-La Torre, che introdusse nel diritto penale il reato di associazione mafiosa. E ancora i diritti delle persone omosessuali e trans con aneddoti sul rapporto con Pio La Torre e il PCI in quegli anni. Si è parlato anche del legame di Angela con il suo territorio, partendo proprio da una tematica ancora nel pieno del dibattito: il Ponte sullo Stretto.

Le parole di Roberto Saia

“Siamo convinti che iniziative come quelle di ieri siano una spinta verso l’impegno per la comunità” dichiara il Presidente di Orizzonte Comune, Roberto Saia. “Al netto dell’appartenenza politica – prosegue – Angela Bottari è un fulgido esempio di impegno per la propria comunità. Lei, donna di Giampilieri, arrivata ai vertici delle istituzioni nazionali contribuendo instancabilmente al cambiamento della società, a partire dai diritti delle donne e dalla considerazione della violenza sessuale come reato contro la persona, sicuramente lo è”. “In un mondo contemporaneo spesso indifferente e sordo ai problemi della propria comunità – conclude Saia – è degli esempi positivi di lotta e dedizione che dobbiamo parlare. E dobbiamo farlo soprattutto con i giovani, perché ne traggano spunto. Noi ci proviamo sempre”.

L’Associazione Orizzonte Comune “ringrazia l’autore Francesco Lepore, l’on. Romana Bianchi e la professoressa Vittoria Calabrò, per aver aiutato a raccontare Angela a Villafranca Tirrena e l’Amministrazione Comunale per il patrocinio gratuito e la concessione dell’Aula Consiliare; un grazie va anche a Maria Lombardo per le letture sceniche e ad Angelo Gullì per il sempre ottimo service. E, ovviamente, un grazie è per tutti coloro che hanno scelto di esserci”.

