Villa San Giovanni, Turano e Richichi nominate all’interno del Coordinamento Provinciale di Forza Italia

“Esprimo grandissimo orgoglio e soddisfazione per la nomina di due affermate professioniste villesi, la dottoressa Lorena Turano e la dottoressa Mariagrazia Richichi nell’ambito del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, che avrà la possibilità di godere dell’esperienza di medici da anni impegnati sul territorio. In modo particolare, la dottoressa Richichi, ex sindaco facente funzioni di Villa San Giovanni, che abbina la sua esperienza di professionista, geriatra presso l’ASP di Reggio Calabria , alla sua attività riconosciuta da anni nell’ambito del settore sociale, è stata nominata responsabile del Dipartimento Provinciale “Medicina territoriale, salute e benessere del cittadino”, mentre la dottoressa Turano, medico radiologo presso il GOM di Reggio Calabria, da quasi vent’anni operativa nella diagnostica d’urgenza e di elezione, è stata nominata responsabile del Dipartimento Provinciale “Sanità”, è quanto afferma il consigliere comunale Domenico De Marco.

Prima riunione

“Le professioniste villesi, proprio in questi giorni, hanno partecipato alla prima riunione del dipartimento indetta dal segretario provinciale del partito On. Giovanni Arruzzolo. Tutto ciò sarà assolutamente utile per noi rappresentanti politici del territorio al fine di avere dei referenti locali per la medicina di prossimità con le quali inizieremo a confrontarci, al fine di ascoltare le iniziative socio sanitarie e dare la voce alle innumerevoli problematiche del territorio che l’amministrazione locale sta sottovalutando e trattando con enorme superficialità. Come sempre appaiono assolutamente azzeccate le scelte dell’On. Cannizzaro che ha inteso impreziosire il coordinamento provinciale sanità, di concerto con l’On. Aruzzolo, della presenza di personalità assolutamente qualificate che rappresentano per il territorio villese una vera opportunità di confronto che deve essere in ogni modo sfruttata“, rimarca De Marco.

“La medicina territoriale rappresenta una risorsa”

“Oggi più che mai la medicina territoriale rappresenta una risorsa da potenziare, tenuto conto anche delle scelte del governo Meloni in tema di sanità e del Governatore Occhiuto che, di concerto con il massimo esponente politico del nostro partito a livello regionale, l’On Cannizzaro, sta attuando delle linee di interventi che porteranno a risultati assolutamente positivi nel medio e lungo termine. In tal senso la presenza della D.ssa Turano e della D.ssa Richichi non può che essere assolutamente valorizzata anche attraverso la predisposizione di incontri tematici con i medici di base, esponenti in prima linea della medicina territoriale, al fine di portare per il loro tramite le esigenze della nostra comunità e dell’intera area dello Stretto in un momento di depauperamento dei servizi socio sanitari che non può e non deve essere sottovalutato”, evidenzia De Marco.

“Proprio per questo, convinti delle capacità di dialogo e di ascolto delle due professionisti villesi, in linea con quella politica vicina alle esigenze del territorio lanciata qualche mese addietro dal nostro leader Cannizzaro, ci faremo promotori, come partito ed io direttamente come consigliere di minoranza, di tavoli di confronto tecnici nel convincimento che i contributi che potranno arrivare dai professionisti villesi arricchiranno la discussione politica istituzionale nell’ambito del tema “sanità” da sempre attenzionato, affrontato ma che ad oggi presenta problematiche che devono essere affrontate in modo radicale, con scelte coraggiose, come quelle avviate dal governatore Occhiuto. Alle valide professioniste D.ssa Richichi e D.ssa Turano va il mio augurio di un proficuo lavoro nella consapevolezza che da Villa San Giovanni arriveranno proposte concrete alla loro attenzione per le quali sapranno sicuramente dimostrare la grande attitudine verso la risoluzione delle questioni affrontate”, conclude De Marco.

