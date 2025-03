Villa San Giovanni, servizi ASP trasferiti in silenzio: CODACONS non ci sta, “uffici smembrati”

StrettoWeb

“Nemmeno una cerimonia di commiato, in silenzio, senza fare rumore. Quasi una fuga quella degli uffici e dei laboratori dell’Azienda Sanitaria Provinciale che vengono trasferiti, smembrati, suddivisi e ridistribuiti in altre aree della provincia, lasciando Villa San Giovanni sguarnita. Dopo oltre 10 anni da un accordo mai rispettato, siglato dal sindaco dell’epoca, La Valle, che aveva concesso a titolo gratuito la struttura dell’ex carcere di via Belluccio all’ASP, senza che alcuno mai avesse da contestare quell’accordo-capestro per la città, continua il processo lento e inesorabile, che avviene senza alcun intervento da parte dell’amministrazione comunale che pure si era spesa grandemente per affermare la vicinanza alla popolazione locale, sino al punto da affidare all’assessore Mariagrazia Melito, quindi una donna e con una sensibilità che avrebbe dovuto essere più intensa”.

“Ad oggi tuttavia non si è sentita la forte propria indignazione che dovrebbe pervadere lei, come tutta l’amministrazione comunale, né durante il processo decisionale né tantomeno oggi che la città di Villa San Giovanni viene espropriata anche del servizio veterinario e soprattutto del Consultorio Familiare, mentre vengono depotenziati gli altri pochi servizi rimasti, compromettendo gravemente la funzionalità di servizi essenziali offerti alla comunità”.

“Oggi siamo testimoni dell’impossibilità di programmare e costruire percorsi che pure erano stati intrapresi, a causa dell’ennesimo atto di espropriazione di servizi fondamentali per la salute e il benessere dei cittadini di un vasto comprensorio. E la loro rimozione rappresenta un danno per la comunità che, mentre viene blandita da forze politiche e sociali si risveglia non tanto e non solo più povera ma decisamente più isolata su un tema fatale per la cura e salute di tutti gli esseri senzienti”.

“Se non ora quando? E’ questo il momento nel quale occorre chiamare a raccolta la Comunità e tutte le persone, i gruppi e le istituzioni per chiedere con forza che l’amministrazione comunale intervenga finalmente e immediatamente per fermare un atto esiziale di ingiustizia e garantire la continuità dei servizi sanitari. È imperativo che i nostri laboratori rimangano operativi e accessibili a tutti i cittadini di Villa San Giovanni. Non possiamo permettere che le nostre comunità vengano privata di risorse così che incidono sulla vita e sulla salute delle persone e degli animali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.