Villa San Giovanni, Forza Italia contro il sindaco Caminiti: “diffonde falsi allarmismi sul Ponte sullo Stretto”

“Il Sindaco di Villa San Giovanni continua a diffondere falsi allarmismi sul Ponte sullo Stretto, alimentando timori infondati tra i cittadini. Anziché rilasciare interviste con affermazioni gravi e prive di fondamento, il primo cittadino dovrebbe rispondere alle richieste avanzate dalla minoranza e convocare un incontro con i rappresentanti della società Stretto di Messina per un confronto pubblico e trasparente“. E’ quanto scrivono in una nota i Consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia di Villa San Giovanni Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco.

“L’amministrazione comunale di Villa San Giovanni evita deliberatamente il confronto”

“A questo punto, non si tratta più di un sospetto, ma di una certezza: l’amministrazione comunale di Villa San Giovanni evita deliberatamente il confronto con gli ingegneri e i progettisti dell’opera, temendo che le loro risposte possano smontare la narrazione drammatica costruita dalla Sindaca. Ricordiamo ai cittadini che, a Messina, una Commissione Ponte del Consiglio Comunale ha già ascoltato i rappresentanti della Stretto di Messina su tutti i temi di maggiore rilievo, tra cui il piano cantieri, gli espropri, la viabilità, l’approvvigionamento idrico per i lavori, la fattibilità tecnica e molti altri aspetti cruciali. Perché a Villa San Giovanni non si vuole fare lo stesso?”, rimarca la nota.

“La credibilità del Sindaco sta raggiungendo livelli preoccupanti”

“La credibilità del Sindaco sta raggiungendo livelli preoccupanti. I cittadini sono stanchi di dichiarazioni allarmistiche e pretese infondate: vogliono risposte concrete, non slogan. Continua a ripetere che non esiste un piano degli espropri, nonostante questo sia stato pubblicato su tutti i canali ufficiali ed esposto dettagliatamente ai cittadini per 60 giorni, in incontri pubblici ospitati in locali messi a disposizione dallo stesso Comune. Non è vero che la viabilità della città verrà paralizzata dai cantieri: la cittadinanza ha il diritto di essere correttamente informata e non strumentalizzata per fini politici. Invitiamo quindi il Sindaco ad assumersi le proprie responsabilità e ad aprire finalmente un dibattito serio e costruttivo con chi conosce realmente il progetto. I cittadini di Villa San Giovanni meritano trasparenza e verità, non allarmismi ingiustificati”, conclude la nota.

