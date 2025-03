Villa San Giovanni: fiamme divorano casa abbandonata, paura per le abitazioni vicine

StrettoWeb

Un incendio ha distrutto una casa diroccata sulla Via Nazionale, in zona Ferrito, a Villa San Giovanni, poco prima dell’Autostello in direzione Scilla. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che, notando le fiamme, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni e i Carabinieri.

Le fiamme, pur avendo completamente consumato la struttura fatiscente e disabitata, hanno destato grande preoccupazione tra i residenti della zona, poiché il fuoco ha lambito le abitazioni vicine, aumentando il rischio di propagazione.

L’intervento dei pompieri è ancora in corso, con il supporto di rinforzi provenienti da Reggio Calabria, tra cui un’Autoscala e un’autobotte, per domare definitivamente l’incendio. Solo dopo la completa messa in sicurezza dell’area sarà possibile accertare le cause del rogo, che al momento non ha provocato feriti, ma ha generato forte apprensione tra i cittadini.

