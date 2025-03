Villa San Giovanni, De Marco denuncia: “notizie allarmanti dal plesso di Cannitello”

StrettoWeb

“Arrivano notizie allarmanti e preoccupanti dal mondo scolastico e dai genitori del plesso di Cannitello. Dopo i roboanti annunci dell’Assessore Rizzuto e del Sindaco Caminiti che, vantandosi come se avessero fatto una grande impresa, ovvero la riparazione ordinaria del tetto della scuola che tanti disagi e preoccupazioni ha creato alle famiglie interessate, oggi sembra essere tutto come prima o addirittura peggio di prima se si considera l’ulteriore spreco di risorse pubbliche e lavori che non vengono fatti a regola d’arte come spesso ci siamo sentiti dire. Sono pronto e vigile nel fare le dovute verifiche, nel silenzio, questo si molto grave, di Sindaco e Assessore che non dicono nulla in merito e lasciano sgomenti la cittadinanza interessata che si era illusa di un lavoro che non è stato idonea alla risoluzione della problematica”, è quanto afferma il consigliere comunale, Domenico De Marco.

“Disagi e difficoltà”

“In considerazione di questo stato di cose che sta diventando veramente burlesco, mi immedesimo nelle grandi difficolta e nei disagi che stanno attraversando tutti i cittadini che sono stati sballottarti in un plesso, che gioco forza è stato adattato nonostante le innumerevoli difficoltà logistiche che sono state riscontrate ed oggi siamo nella totale incertezza del futuro didattico e scolastico di questi alunni. E’ il tempo di vere assunzioni di responsabilità, da parte dell’Amministrazione Caminiti e degli uffici che non hanno ad oggi dichiarato la reale situazione del plesso di Cannitello. Appare assolutamente grave questa ulteriore disagio creato alla comunità scolastica, incredula per questa ulteriore empasse amministrativa che non può essere considerato un mero errore nell’esecuzione dei lavori, vista l’importanza che doveva essere data e che ovviamente così non è stato”, rimarca De Marco.

“Pretendo le scuse dell’Amministrazione Comunale da parte del Sindaco Caminiti ed una reale presa di posizione dell’Assessore Rizzuto che, conscio degli scarsi risultati ottenuti sino ad oggi e di uno spreco di risorse pubbliche, dovrebbe assumere le dovute determinazioni politiche in considerazione di una evidente incapacità amministrativa ben manifestata e non solo in questa occasione, se si tiene conto dei continui rinvii nella riapertura della Scuola di Pezzo. Ritengo pertanto fondamentale una presa di posizione del Consiglio d’istituto e dei massimi organi scolastici al fine di garantire la tutela dei bambini, il loro diritto allo studio e una efficace azione amministrativa che sia risolutiva della problematica”, conclude De Marco.

