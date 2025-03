Vibo Valentia, trattore si ribalta e lo schiaccia: agricoltore gravemente ferito

StrettoWeb

Un agricoltore è rimasto gravemente ferito stamani in un incidente sul lavoro avvenuto in una località rurale nel territorio del comune di Rombiolo. L’uomo stava lavorando con un piccolo trattore su terreno per di sua proprietà, quando, per cause da accertare, il mezzo è scivolato in un sentiero ribaltandosi e schiacciandogli la gamba sinistra. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha trasferito il 60enne in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato una frattura esposta-scomposta di tibia e perone.

