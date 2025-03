Viale Isonzo a Catanzaro, Colosimo: “avviata un’ampia operazione di pulizia nell’area 1”

StrettoWeb

Questa mattina ha preso il via un importante intervento di bonifica in viale Isonzo a Catanzaro, con la raccolta di circa 12 tonnellate di rifiuti. L’operazione, programmata a seguito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, rappresenta solo il primo step di un più ampio programma di pulizia straordinaria dell’intera area che si articolerà in diverse fasi complessive.

“Si tratta di un intervento fondamentale per il ripristino del decoro e della vivibilità in una zona che che da troppo tempo soffre una situazione di degrado sociale e di connessi rischi ambientali – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Irene Colosimo –. Questa operazione di bonifica rappresenta anche un segnale chiaro: il Comune, come le altre istituzioni, è impegnato a contrastare l’abbandono illecito di rifiuti con controlli più rigorosi e un potenziamento dei servizi di raccolta. Gli interventi di rimozione dei rifiuti sono solo una parte degli interventi necessari per attuare delle concrete azioni di riqualificazione di Viale Isonzo. Contiamo sulla collaborazione dei cittadini affinché questo intervento possa avere effetti duraturi e contribuire a una città più pulita e vivibile per tutti”.

