Viaggio nei Musei siciliani, anche Milazzo nel calendario curato da Anna Salanitro

Mettere in evidenza i molteplici Musei esistenti nel territorio regionale. Questo l’obiettivo del calendario “Viaggio nei musei siciliani”, frutto di un progetto curato da Anna Salanitro di “Events Italia” che ha raccontato la storia dei luoghi più suggestivi, dedicando un mese, agosto, a Milazzo, dove è stato inserito il Mu.Ma. Nei giorni scorsi Anna Salanitro ha incontrato il sindaco Pippo Midili per far dono di una copia del calendario.

“Siamo grati che anche la città di Milazzo – ha detto il primo cittadino – sia stata selezionata tra i 12 musei della provincia di Messina inclusi nel calendario storico “Viaggio nei musei siciliani”. “Questo progetto –ha aggiunto Anna Salanitro – ha l’obiettivo di valorizzare il turismo culturale, mettendo in risalto i luoghi, i paesi e le eccellenze della nostra Sicilia”.

