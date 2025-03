Via Garipoli, vertice operativo a Taormina con Protezione Civile, Comune, Polizia Locale e ASM

StrettoWeb

Si è svolto oggi a Taormina, nell’aula consiliare, un importante vertice operativo per gestire l’emergenza di Via Garipoli. All’incontro hanno partecipato il dirigente del Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Messina, Bruno Manfrè, rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Polizia Locale e dell’ASM.

Un ruolo fondamentale in queste ore è svolto dai tanti volontari della protezione civile, uomini e donne, che sono già presenti sul territorio per contribuire attivamente alle operazioni di assistenza e sicurezza.

Il vertice segue il sopralluogo effettuato ieri dal dirigente della Protezione Civile regionale, ing. Salvo Cocina, a conclusione del quale è stata definita la richiesta ufficiale dello stato di emergenza. Tale richiesta sarà vagliata nelle prossime ore dalla Giunta regionale, decisione che si attende con grande attenzione per garantire tempestivamente ulteriori risorse e interventi necessari.

L’Amministrazione comunale è “attualmente impegnata su due livelli paralleli: interventi immediati per fronteggiare la situazione di emergenza e garantire la sicurezza pubblica, e la pianificazione a medio e lungo termine che prevede l’individuazione di soluzioni definitive come nuove aree parcheggio e percorsi alternativi, per evitare che in futuro si ripetano situazioni analoghe”.

