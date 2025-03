Varapodio, Fazzolari: “da 29 anni sindaco, servono sempre idee nuove ed innovative” | INTERVISTE

StrettoWeb

Orlando Fazzolari, sindaco di Varapodio, in un’intervista di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, afferma: “faccio il sindaco da 29 anni e vi posso dire che dobbiamo essere sempre pronti a portare idee nuove ed innovative per il bene della città”. “E’ molto importante, inoltre, creare delle attività di pianificazione e progettazione, in quanto quello che è stato fatto resta nel passato e bisogna andare sempre avanti”, rimarca Fazzolari.

“Le finanze? Il comune è soldo, ha un avanzo di 2 milioni di euro ma c’è un’evasione delle tasse del 50%. I servizi vengono erogati puntualmente e l’apparato burocratico è efficiente“, sottolinea Fazzolari.

