Val Gallico, domenica la trasferta col San Nicola Chiaravalle. La Cava: “concentrazione e determinazione”

StrettoWeb

Concentrazione e determinazione. Questa la “ricetta” che Andrea La Cava indica per il Val Gallico in vista della difficile trasferta sul campo del San Nicola Chiaravalle. Il giocatore di mister Corapi presenta così il prossimo impegno di campionato (domenica ore 15). “Mi aspetto una partita molto combattuta. Il San Nicola Chiaravalle è una squadra solida, che ha sempre dimostrato di dare il massimo in casa. Sarà una gara impegnativa, dove dovremo essere concentrati e pronti a rispondere con intensità, sfruttando ogni occasione. Non sottovalutiamo mai gli avversari, e sono certo che daranno filo da torcere”.

Obiettivo, riscattare il passo falso con la Bovalinese. “È stata una partita difficile, in cui purtroppo non siamo riusciti a esprimere il nostro miglior gioco. Ma fa parte del percorso: ogni errore ci serve per migliorare. Ora siamo concentrati sul prossimo match, vogliamo tornare a vincere e dimostrare il nostro valore. La squadra è determinata e pronta a riscattarsi”.

Campionato equilibrato e tutto po’ ancora succedere. “Il campionato è davvero molto equilibrato, ogni partita è fondamentale. Sappiamo che il margine di errore è minimo, e ogni punto potrebbe fare la differenza. Per noi non cambia nulla: continuiamo a lavorare con la stessa mentalità, partita dopo partita. Non possiamo permetterci cali di concentrazione, dobbiamo dare il massimo fino alla fine”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.