USA, Hegseth riorienta l’esercito con “priorità Taiwan”: Europa scoperta?

L’esercito americano avrebbe cambiato le proprie priorità. Il nuovo obiettivo principale sarebbe quello di evitare la presa di Taiwan da parte della Cina e di rafforzare la difesa nazionale “assumendosi rischi” in Europa e altre parti del mondo. Sarebbe la nuova linea imposta dal Segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth. Questo secondo un memorandum di orientamento interno segreto (Interim National Defense Strategic Guidance) che porta le impronte digitali della conservatrice Heritage Foundation, compresi alcuni passaggi che sono quasi duplicazioni parola per parola del testo pubblicato dal think tank lo scorso anno, visionati dal Washington Post.

Secondo tale memorandum, il Pentagono intende fare pressione sugli alleati in Europa, Medio Oriente e Asia orientale affinchè spendano maggiori cifre per la difesa interna per assumere un peso specifico maggiore nel ruolo di deterrenza contro Russia, Corea del Nord e Iran.

