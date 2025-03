“Università Svelate”, visite guidate al Chiostro di Palazzo Mariani a Messina

StrettoWeb

Torna “Università Svelate”, la Giornata Nazionale delle Università. Quest’anno in collaborazione con ANCI. Fin dal suo concepimento la Giornata ha avuto come finalità quella di mostrare il ruolo propulsivo che le Università rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. Quest’anno l’attenzione si concentra in particolare sulle città universitarie, quali luoghi privilegiati dell’interazione sinergica tra Università e territori. Luoghi di produzione e di condivisione della conoscenza, le città universitarie sono piattaforme di innovazione al servizio del Paese. Di qui il rafforzamento della collaborazione CRUI – ANCI per rendere queste città sempre più funzionali, sostenibili, dinamiche e attrattive a beneficio non solo delle comunità studentesche, ma della più ampia popolazione urbana di cui queste sono parte.

Aprendosi al reciproco ascolto e all’accoglienza di cittadini che normalmente gravitano al di fuori della sfera accademica, Università Svelate 2025 intende rilanciare l’impegno delle università e dei comuni in quanto fattori determinanti della coesione sociale attraverso iniziative di valorizzazione del patrimonio storico monumentale degli atenei, visite guidate e lezioni itineranti.

Messina

Giovedì 20 marzo, dalle ore 9,30 alle 12,30, il Chiostro di Palazzo Mariani potrà essere visitato dalla cittadinanza e dagli studenti degli Istituti scolastici La Farina, Maurolico e Pascoli, l’evento è organizzato dall’Ateneo peloritano in collaborazione con la delegazione FAI di Messina. Interverrà il prof. Alessio Altadonna. Ad illustrare nei dettagli la visita saranno alcuni studenti universitari.

