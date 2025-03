Università Catanzaro, il 21 marzo l’incontro “La Governance Oncologica in Calabria”

StrettoWeb

Venerdì 21 marzo 2025, presso l’Aula Magna A dell’Università Magna Grecia di Catanzaro (Loc. Germaneto), si terrà l’evento “La Governance Oncologica in Calabria – Prevenzione e cura: il valore multidisciplinare della presa in carico”. Si tratta di un’importante occasione di confronto tra esperti del settore oncologico, clinici, farmacisti e istituzioni per discutere le sfide e le soluzioni per migliorare la qualità della presa in carico dei pazienti oncologici nella regione Calabria.

Durante la giornata interverranno figure di spicco della sanità, tra cui specialisti in oncologia, ematologia, radioterapia, medicina interna e rappresentanti istituzionali, per affrontare temi cruciali quali la mobilità passiva dei pazienti, l’equità di accesso alle cure e le innovazioni nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA).

Sarà un’occasione ideale per approfondire lo stato dell’oncologia in Calabria e le strategie per rafforzare il sistema sanitario regionale, grazie a una gestione multidisciplinare e integrata della malattia oncologica. Tra le novità la redazione della Guida d’accesso ai farmaci oncologici che verrà presentata e sulla quale si discuterà

