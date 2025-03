UniReggio in giro per la provincia: presenterà i nuovi corsi GOL gratuiti. I percorsi formativi e i Comuni interessati | INFO

StrettoWeb

UniReggio, grazie ai finanziamenti europei del Programma GOL Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – NextGenerationEU, avvia un importante tour nei principali Comuni della provincia di Reggio Calabria per presentare i nuovi percorsi formativi gratuiti, progettati per favorire l’acquisizione di competenze per l’inserimento lavorativo.

Il Tour Metropolitano toccherà 10 Comuni nel mese di marzo e vedrà la collaborazione attiva di Sindaci e Amministrazioni Comunali, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini le opportunità offerte dai corsi e accompagnarli nella scelta del percorso più adatto, assistendoli dalla fase di iscrizione e avvio delle attività didattiche e fino al raggiungimento di qualifica.

In risposta alle esigenze formative che già sono state acquisite presso i Centri e le Agenzie per l’impiego sono organizzati da UniReggio Percorsi Formativi Personalizzati, suddivisi in due tipologie:

Aggiornamento (Upskilling) : rivolto a chi necessita di un potenziamento delle competenze per rispondere alle nuove richieste del mercato del lavoro.

: rivolto a chi necessita di un potenziamento delle competenze per rispondere alle nuove richieste del mercato del lavoro. Riqualificazione (Reskilling): pensato per coloro che hanno bisogno di acquisire nuove competenze professionali, colmando eventuali lacune rispetto alle figure richieste dalle aziende.

I 15 percorsi formativi

Per entrare in dettaglio sono stati strutturati 15 percorsi formativi, definiti in base ai reali fabbisogni del mercato con l’obiettivo di garantire elevate possibilità occupazionali al termine del percorso. Nello specifico i Corsi di Formazione gratuiti svolti da UniReggio e accreditati dalla Regione Calabria sono i seguenti:

ID Corso 377.1 – TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DI SITI INTERNET E PAGINE WEB

ID Corso 377.2 – POTATURA

ID Corso 377.3 – OPERATORE DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE DELLA PIZZA

ID Corso 377.4 – DIGITAL MARKETING

ID Corso 377.5 – OPERATORE PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

ID Corso 377.6 – PROGETTAZIONE DEL SITO WEB

ID Corso 377.7 – MOTIVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ID Corso 377.8 – OPERATORE PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA, L’ACCOGLIENZA E LE INFORMAZIONI

ID Corso 377.9 – OPERATORE IDRAULICO FORESTALE

ID Corso 377.10 – GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI (Segreteria 4.0)

ID Corso 377.11 – OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA

ID Corso 377.12 – IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

ID Corso 377.13 – ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA – Inglese livello B2

ID Corso 377.14 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE INFORMATICHE P.E.K.I.T. EXPERT 7 MODULI

ID Corso 377.15 – COMPETENZE DIGITALI PER IL PERSONALE ATA – CERTIFICAZIONE EIPASS PERSONALE ATA

Cosa prevede ogni corso

Ogni Corso prevede:

Lezioni online e in presenza

Tirocinio formativo per esperienza pratica

A sostegno dell’utenza, per abbattere qualsiasi ostacolo logistico e garantire a tutti la possibilità di partecipare al Corso scelto, UniReggio fornisce:

A sostegno dell’utenza, per abbattere qualsiasi ostacolo logistico e garantire a tutti la possibilità di partecipare al Corso scelto, UniReggio fornisce: Servizio NAVETTA GRATUITO per i corsisti fuori sede, con trasporto dalla stazione o terminal bus fino alla sede UniReggio.

Durante il tour UniReggio informerà i cittadini anche sulla possibilità di aderire al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), che prevede un incentivo economico di 500€ al mese, per i partecipanti dedicato a chi non ha superato i 59 anni di età ed ha un reddito ISEE inferiore a € 10.140,00.

Più in dettaglio, i partecipanti ai corsi in possesso dei requisiti richiesti potranno ricevere un beneficio economico di € 500 al mese, erogato direttamente dall’INPS tramite bonifico mensile, per tutta la durata del corso, con possibilità di proroga fino a 12 mesi aggiuntivi.

UniReggio, insieme ai rappresentanti delle Amministrazioni locali, ha organizzato questo Tour per la Crescita del Territorio impegnandosi a supportare l’intera Comunità Metropolitana, fornendo strumenti concreti per accedere alla formazione, migliorare le competenze e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.

I Comuni in cui si terranno gli incontri

Le tappe già previste per il mese di marzo sono:

Giovedì 06/03 ore 17:00 Comune di CITTANOVA Biblioteca Comunale “Vincenzo de Cristo”

Sabato 08/03 ore 16:30 Comune di SAN ROBERTO Aula Consiglio Comunale

Giovedì 13/03 ore 16:30 Comune di BAGNARA CALABRA Aula Consiglio Comunale

Venerdì 14/03 ore 17:00 Comune di SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE Aula Consiglio Comunale

Sabato 15/03 ore 16:30 Comune di SANTO STEFANO D’ASPROMONTE Aula Consiglio Comunale

Giovedì 20/03 ore 16:30 Comune di MONTEBELLO IONICO Aula Magna – Scuola Saline Joniche

Venerdì 21/03 ore 17:00 Comune di PLATÌ Aula Consiglio Comunale

Sabato 22/03 ore 11:00 Comune di VILLA SAN GIOVANNI Aula Consiglio Comunale

Giovedì 27/03 ore 18:00 Casa della Solidarietà – CATONA Via Romana, 11

Venerdì 28/03 ore 16:30 Comune di GIOIA TAURO Aula Consiglio Comunale

Sabato 29/03 ore 17:00 Comune di TAURIANOVA Aula Consiglio Comunale

I dettagli e le modalità di iscrizione saranno illustrati in modo esteso durante il Tour: un’opportunità da non perdere per chi desidera investire nel proprio futuro e costruire nuove prospettive professionali.

