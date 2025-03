UniReggio: dopo il successo di Cittanova, boom di iscrizioni alla seconda tappa del GOL Tour a San Roberto

StrettoWeb

Dopo il clamoroso successo della prima tappa del GOL Tour UniReggio a Cittanova insieme al Sindaco Domenico Antico, il “viaggio metropolitano” della formazione gratuita ha fatto tappa a San Roberto, dove sabato 8 marzo, nell’Aula Consiliare del Comune, UniReggio ha replicato la presentazione dei 15 corsi gratuiti finanziati dal Programma GOL, questa volta con la straordinaria partecipazione del Sindaco padrone di casa, Nino Micari, e del Sindaco di Fiumara, Michele Filocamo.

L’evento ha visto un’aula gremita di cittadini, studenti e lavoratori desiderosi di conoscere le grandi opportunità offerte dal percorso formativo di UniReggio. L’incontro ha riscosso un enorme entusiasmo, registrando un vero e proprio boom di iscrizioni, in particolare nei corsi di Assistente Amministrativo, Operaio Idraulico Forestale, Alfabetizzazione Informatica e Digital Marketing, con studenti provenienti da ogni angolo della provincia di Reggio Calabria che si ritroveranno presto tutti insieme a qualificarsi presso la sede di via Piazzale Vallone Petrara n.81 di Reggio Calabria.

Le parole dei sindaci e del prof. Ferrara

Il Sindaco di San Roberto, Nino Micari, ha dichiarato con entusiasmo: “È un onore per il nostro Comune ospitare un’iniziativa così importante. La formazione è la chiave per garantire nuove opportunità ai nostri cittadini e combattere la disoccupazione giovanile. Il successo di oggi dimostra quanto sia forte il desiderio di crescita e cambiamento”. Sulla stessa linea il Sindaco di Fiumara, Michele Filocamo, che ha evidenziato: “La collaborazione tra istituzioni locali e realtà come UniReggio è fondamentale per offrire ai nostri giovani strumenti concreti per entrare nel mondo del lavoro. Siamo felici di vedere questa grande partecipazione”.

A chiudere l’incontro, il Presidente di UniReggio, prof. Paolo Ferrara che ha sottolineato l’importanza di questo percorso: “Il Programma GOL è un’opportunità straordinaria per chiunque voglia formarsi e trovare nuove prospettive lavorative. La risposta della comunità ci conferma che siamo sulla strada giusta. Il nostro obiettivo è accompagnare ogni iscritto fino all’inserimento lavorativo”. Dopo il grande successo delle prime due tappe, UniReggio prosegue il suo viaggio con ancora più determinazione. Il prossimo appuntamento del GOL Tour sarà a Bagnara Calabra insieme al Sindaco Adone Pistolesi, con l’obiettivo di raggiungere sempre più persone e offrire loro un futuro lavorativo solido e qualificato.

