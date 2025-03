Università Mediterranea e Carabinieri Forestali insieme per tutelare foreste e futuro sostenibile | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, venerdì 28 marzo 2025, l’Aula Seminari “F.S. Nesci” del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato l’evento dedicato alla Giornata dell’Albero avente come titolo “Tuteliamo e Valorizziamo le Foreste per un Futuro Sostenibile”. L’iniziativa è stata promossa dal Comando Regionale Carabinieri Forestale Calabria ed organizzata dal Dipartimento di Agraria dell’UNIRC.

L’incontro si configura come parte di quelle attività legate alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione del patrimonio forestale, fondamentali per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e promuovere una cultura della sostenibilità.

L’incontro è stato moderato dal colonnello Giovanni Misceo, Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria. Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Zimbalatti (Rettore dell’UNIRC), Marco Poiana (Direttore Dipartimento Agraria-UNIRC), Andrea R. Proto (Presidente del Corso di Laurea Triennale in Scienze Forestali e Ambientali e Docente del Dipartimento di Agraria-UNIRC) e Antonno Sgrò (Presidente della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali), si sono alternati di gli interventi di Pasquale Marziliano (Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali e Docente del Dipartimento di Agraria-UNIRC) che ha discusso di “Ecosistemi forestali e crisi climatica: senza bosco né pane né fuoco”; Giandomenico Gangemi (Responsabile Servizio Valorizzazione Territorio Città Metropolitana di Reggio Calabria), che ha discusso sul tema “I progetti di Riforestazione Urbana nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”; Nicola Cucci (Colonnello R.F.I. Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità Catanzaro) e Giuseppe Micalizzi (Tenente Colonnello Comandante R.F.I. Reparto Carabinieri Biodiversità Reggio Calabria), che hanno discusso sul tema “Carabinieri Forestali: la tutela delle foreste protette dello Stato”; e Antonino Morabito (Responsabile Nazionale Cites, Fauna e Benessere Animale di Legambiente) intervenuto sul tema “Tutela dei boschi e partecipazione civica”.

Marco Poiana: “dipartimento di Agraria impegnato nello sviluppo del verde urbano cittadino”

Marco Poiana, direttore del Dipartimento di Agraria dell’UNIRC, ha dichiarato ai microfoni di StrettoWeb: “quello di oggi è il secondo appuntamento legato agli aspetti del verde urbano, del bosco urbano, della riforestazione urbana e periurbana. L’appuntamento di oggi lo ospitiamo nel Dipartimento di Agraria, che ho l’onore di dirigere, perchè le professionalità che possiede relativamente all’argomento, oltre che 2 sui 3 percorsi di laurea sono investiti da queste problematiche (Scienze Forestali e Ambientali, Scienze e tecnologie agrarie), possono fornire dei tecnici che possono far ricadere sul territorio le conoscenze adeguate per sviluppare un potenziale vedere urbano che diventa centrale nelle salubrità delle città e nel benessere delle persone. Con un’adeguata progettazione delle specie vegetali da impiantare tutto questo potrebbe raggiungere adeguati risultati anche grazie allo sforzo del dipartimento di Agraria nella progettazione e nella ricerca“.

Il colonnello Misceo: “partnership fra Carabinieri Forestali e UNIRC per sensibilizzare i giovani”

Il colonnello Giovanni Misceo, intervistato da StrettoWeb, ha dichiarato: “quella fra Università Mediterranea e Carabinieri Forestali è una partnership consolidata. Grazie alla collaborazione del Magnifico Rettore e del corpo docenti dell’UNIRC realizziamo questo evento dedicato alla ‘Giornata delle foreste’ a coronamento di tutta una serie di eventi realizzati in Calabria in questo mese. L’occasione è importante per parlare delle foreste e del rapporto dell’uomo con esse, della sostenibilità e ricordare a tutti che la terra dove viviamo non è nostra. La platea è costituita da giovani ai quali veicoliamo questi messaggi anche se, devo dire, spesso i giovani ne sanno più di noi“.

