UniMe-Nino Romano, Prizzi: “dobbiamo dare tutto, io ci credo”

Il leitmotiv resta invariato: vincere per sperare. La Romano, in trasferta contro l’UniMe questa domenica sera, ha un solo risultato utile per continuare ad ostacolare la corsa della Messina Volley e lottare per un posto ai play off. La sfida di settimana scorsa contro il Golden Volley, anch’essa disputata in trasferta, ha messo in luce sia i punti di forza che le debolezze della squadra, la quale, a tratti, si perde nella ricerca della propria identità, come accaduto ad Aci Catena. Dopo un primo set segnato da un affannoso caos, la squadra ha saputo ritrovare le energie per imporsi ai vantaggi nel secondo parziale, risvegliando una fluidità di gioco che le ha permesso di strappare la vittoria nei due successivi.

Contro l’UniMe, la situazione non è semplice: la squadra avversaria lotta per la propria sopravvivenza in Serie C ed ha bisogno di guadagnare punti in ogni partita per non compromettere l’ottimo lavoro finora svolto. All’andata, le RomaNine avevano dominato con un 3-0 senza storie, tanto che lo stesso De Leo, coach delle universitarie, aveva riconosciuto la superiorità delle RomaNine.

Tuttavia, il ritorno assume un peso decisivo: la partita si gioca in un momento chiave della stagione e fa suonare campanelli d’allarme in casa Romano. Le preoccupazioni derivano, dall’evidente miglioramento qualitativo delle peloritane, che, sotto la guida del loro coach, hanno colmato le lacune mostrate a Milazzo. Inoltre, la Nino Romano entrerà in campo sapendo già il risultato del match clou della giornata – Messina Volley contro Golden Volley, in programma venerdì sera – un fattore che potrebbe aumentare la pressione sulle RomaNine.

L’UniMe arriva da una sconfitta per 3-1 rimediata contro l’As Volley ’96, dove ha comunque dimostrato di avere le energie, la voglia e le capacità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il bivio è chiaro: la vittoria diventa l’unica via per continuare la corsa verso i play off, mentre ogni errore potrebbe costare l’addio al sogno.

Ilaria Prizzi: “sono queste le partite in cui dobbiamo far uscire fuori tutto quello che abbiamo, dal primo all’ultimo punto. Io ci credo ancora, come ci crediamo tutte. Il sogno è quello e spero non sia solo un sogno“. La gara avrà inizio alle ore 19:30 di domenica presso la Cittadella Universitaria di Messina.

Arbitrerà l’incontro il Sig. Del Signore Carlo

