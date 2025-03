UniCal: il riscatto di Scampia e la pedagogia del cambiamento nelle aule di Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche

StrettoWeb

Il riscatto di Scampia e la pedagogia del cambiamento al centro della giornata di studio, che si terrà lunedì 24 marzo, promossa dagli insegnamenti di Pedagogia della Comunicazione e di Pedagogia dell’Antimafia afferenti rispettivamente ai Corsi di Studio in Scienze Pedagogiche e Scienze dell’Educazione del dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria. Educatori e pedagogisti del DiCES incontreranno Ciro Corona, presidente dell’associazione anticamorra (R)-Esistenza che opera nel quartiere di Scampia a Napoli dove ha fondato l’Officina delle Culture “Gelsomina Verde”, laboratorio di didattica inclusiva e promozione del cambiamento sociale.

Il programma

Il programma dei lavori prevede due appuntamenti: nel primo, alle 11.00 presso l’aula Zeus del cubo 18/B, Corona incontrerà gli universitari iscritti alla laurea magistrale in Scienze Pedagogiche per parlare di pedagogia trasformativa e educazione solidale. Il dibattito sarà introdotto e moderato da Rossana Adele Rossi, docente di Pedagogia sociale e Coordinatrice del Corso di Studio Unificato in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche all’UniCal. Il secondo momento di discussione, alle 14.00 presso l’University Club del cubo 23/C, prevede l’incontro con gli studenti di Pedagogia dell’Antimafia iscritti alla laurea triennale in Scienze dell’Educazione per discutere di inclusione e cambiamento. La tavola rotonda pomeridiana sarà coordinata da Giancarlo Costabile, docente di Antimafia al DiCES.

Corona, laureato in filosofia e educatore specializzato nel riuso sociale dei beni confiscati alle mafie, è stato insignito nel 2020 dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per la sua vasta attività educativa nell’ambito dell’antimafia, della promozione di una educazione inclusiva e solidale, e del recupero educativo.

Le parole degli organizzatori

“Ciro Corona – dichiarano gli organizzatori della giornata di studio – è il simbolo di una pedagogia militante impegnata quotidianamente a costruire relazioni sociali orientate al riscatto e al cambiamento sociale. L’esperienza pedagogica che ha costruito a Scampia sta concretamente partecipando ai processi di trasformazione in atto nel Quartiere alla periferia nord di Napoli. L’Officina Verde – conclude la nota – è un modello concreto di prevenzione e recupero educativo che la Pedagogia accademica deve studiare con attenzione per favorirne la diffusione nei contesti caratterizzati da sacche di devianza e marginalità sociale”.

