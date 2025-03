Unical raddoppia nel QS World Ranking: crescita in quattro discipline scientifiche

StrettoWeb

L’Università della Calabria consolida la propria presenza all”interno della classifica QS delle migliori università al mondo e, anzi, la amplia passando da due a quattro campi scientifici di riferimento. Nell’edizione 2025 del ranking per discipline scientifiche l’Ateneo di Arcavacata di Rende, l’unico ad essere presente per la Calabria, centra due new entry con matematica e scienze dei materiali, si conferma con chimica e sale ancora con computer science.

In particolare proprio per quanto concerne l’area computer science, nel 2025 l’Unical si colloca nella graduatoria 501-600 risalendo posizioni da 551-600 dell’anno precedente. Entra per la prima volta con l’area matematica occupando il ranking tra 501 e 600 e in scienze dei materiali dove si piazza nella posizione da 401 a 550. Rimane in corsa per l’area chimica collocandosi tra 601-700 rispetto al 601-650 dello scorso anno.

“Siamo molto soddisfatti – afferma il rettore dell’Unical Nicola Leone – di questo ulteriore riconoscimento dell’alta qualità della ricerca dell’Università della Calabria. Essere presenti in tutte e tre le principali classifiche delle migliori università del mondo (Qs Rankings, ARWU di Shanghai e Times Higher Education) non è scontato ed è già di per sé motivo di orgoglio per la nostra comunità. Il miglioramento ulteriore del nostro posizionamento nel QS World University Rankings by Subject con il raddoppio delle aree presenti, è la testimonianza dell’impegno, di un lavoro collettivo e di una visione strategica che ha portato l’ateneo a crescere in maniera significativa in diversi campi scientifici“.

Per il rettore Leone “l’ingresso in classifica di matematica e scienze dei materiali, accanto ai risultati già consolidati in computer science e chimica non solo conferma la validità dei percorsi di ricerca e formazione che proponiamo, ma ci motiva a proseguire su questa strada, investendo ulteriormente in innovazione e reclutamento di qualità“.

La classifica Qs analizza ogni anno oltre 1.500 università distribuite in circa 100 paesi e territori in tutto il mondo e valuta 55 diverse materie di studio e cinque aree di studio principali: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences e Social Sciences & Management. La classifica di quest’anno è la più grande di sempre e include 171 istituzioni che non erano presenti nell’edizione del 2024.

