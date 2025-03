UICI Reggio Calabria, visite oculistiche gratuite nella settimana mondiale del glaucoma | INFO

StrettoWeb

La sede territoriale UICI di Reggio Calabria, in collaborazione con il comitato IAPB provinciale organizza, in occasione della settimana mondiale del glaucoma, visite gratuite finalizzate a prevenire patologie oculari gravi che se non attenzionate, rischiano di diventare invalidanti per le persone che ne vengono colpite; le stesse si effettueranno lunedì 10 marzo dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e martedì 11 marzo dalle ore 9.00 alle ore 11:30 presso i locali della sede sociale UICI di Reggio Calabria sita in Via Michele Barbaro n.33, previa prenotazione telefonica chiamando il numero 345.45.84.532 da martedì 4 a giovedì 6 marzo p.v. dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Attenzionare le malattie dell’occhio attraverso una buona prevenzione è una delle importanti missioni di questa associazione. Dedicate il giusto tempo ai vostri occhi senza trascurare mai i dovuti controlli periodici.

