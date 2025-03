Ucraina, Putin aggiorna sull’andamento della guerra: “la Russia ha liberato tanti territori”

StrettoWeb

Il presidente Vladimir Putin, in una dichiarazione, ha aggiornato sull’andamento della guerra in Ucraina. “Le truppe russe hanno liberato più del 70% del territorio di Donetsk, Zaporozhye e Kherson e il 99% di Lugansk. Stiamo gradualmente, non così rapidamente come alcuni vorrebbero, ma ci stiamo comunque muovendo con perseveranza e sicurezza verso il raggiungimento di tutti gli obiettivi dichiarati all’inizio di questa operazione“, rimarca Putin.

“Lungo l’intera linea di contatto di combattimento, le nostre truppe hanno l’iniziativa strategica. Ho detto di recente: raggiungeremo gli obiettivi. Ho motivo di credere che li raggiungeremo”, conclude Putin.

