Ucraina, Peskov: “Putin-Trump allineati, colloquio necessario”

L’incontro fra l’inviato di Trump, Steve Witkoff, e Vladimir Putin sembra aver sortito effetti positivi. La Russia è aperta al dialogo sulla guerra in Ucraina e sembra aver riallacciato i rapporti con gli USA dopo l’elezione di Donald Trump che, dal canto suo, si è detto pronto a far cessare le ostilità. Dopo l’incontro con Witkoff, la Russia e gli Stati Uniti sembrano allineati sulla possibilità di un colloquio fra Putin e Trump. La tempistica del colloquio verrà decisa dopo che l’inviato speciale di Trump Steve Witkoff consegnerà al presidente americano il messaggio di Putin. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in conferenza stampa.

“C’è un’intesa da entrambe le parti sul fatto che sia necessario un tale dialogo” tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, ha detto Peskov. “Dopo che Whitkoff avrà trasmesso al suo capo di Stato tutte le informazioni ricevute a Mosca decideremo i tempi del colloquio“, ha precisato Peskov.

La posizione del presidente russo Vladimir Putin ”è allineata” con quella del presidente americano Donald Trump, ”ma c’è ancora del lavoro da fare”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti.

