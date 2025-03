Turismo di lusso e sostenibile, De Luca: “da Taormina parte la sfida per un nuovo modello” | FOTO

StrettoWeb

“Oggi ho portato il mio saluto ai lavori degli Stati Generali del Turismo di Lusso in Sicilia e della prima edizione siciliana del MEET Forum – Turismo Sostenibile, che si terra’ il 27 e 28 marzo 2025. Un evento importante, che punta a costruire un grande patto pubblico-privato per trasformare – a partire dalla Sicilia – il turismo italiano in un comparto strategico a livello internazionale. Taormina è al centro di questo progetto”, è quanto afferma il sindaco Cateno De Luca. “Ho portato la mia esperienza di sindaco e amministratore: dopo cinque esperienze amministrative, oggi guido una realtà che racchiude in sé tutte le potenzialità della nostra isola. Ma per valorizzarle servono visione, coraggio e sinergia tra enti, cittadini e imprese“, rimarca De Luca.

“Un esempio concreto? Il Teatro Antico di Taormina, è previsto che ospiti spettacoli solo nei mesi estivi, abbiamo chiesto che venga prolungato il periodo includendo i mesi di aprile e maggio e ottobre per facilitare l’attuazione di una vera strategia di destagionalizzazione. Abbiamo portato a Taormina la Bandiera Blu, proseguendo un percorso avviato nel 2017 quando ero sindaco di Santa Teresa di Riva, contaminando positivamente tutta la Riviera. Perché non basta avere spiagge meravigliose: serve una visione strategica, serve buona amministrazione. Io ci credo. E ci metto la faccia! Nel mondo produttivo si pensa spesso che la politica sia fatta solo di chiacchiere. E diciamolo chiaramente: non è un’opinione del tutto infondata. Ma esistono anche le eccezioni. Così come non tutti gli imprenditori sono “prenditori”: molti svolgono un ruolo sociale fondamentale. Ed è proprio da questa visione sinergica che possiamo costruire insieme un percorso concreto verso il bene comune”, conclude De Luca.

