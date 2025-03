Trump smantella il Dipartimento dell’Istruzione: “se ne occuperanno i singoli Stati” | VIDEO

StrettoWeb

Durante la riunione del Consiglio dei ministri del 24 marzo, ha commentato l’ordine esecutivo emanato giovedì scorso che dà mandato al segretario Linda McMahon di iniziare la procedura di chiusura del Dipartimento dell’Istruzione. Trump ha affermato che le informazioni federali sugli studenti saranno inviate agli stati. “Penso che molte di queste informazioni saranno spedite a diversi stati, come l’Iowa, l’Indiana, come tanti altri“, ha dichiarato Trump al “The Daily Signal”. “Ci stanno chiamando e sono così ansiosi di riceverle, che spediremo i documenti dei bambini di cui si stanno prendendo cura, di cui vogliono prendersi cura, e il processo avrà inizio“.

Trump ha affermato che l’America assisterà a un “enorme cambiamento in maniera molto rapida, che avrà a che fare con l’istruzione. E il processo è già iniziato. Iniziato molto lentamente“. Secondo il presidente, gli insegnanti saranno seguiti con grande attenzione durante tutta la fase di transizione. “Sindacalizzati, non sindacalizzati, non importa. Gli insegnanti sono così importanti per questo paese e per me, e ci prenderemo molta cura dei nostri insegnanti, e so che è molto importante per Linda“.

Trump smantella il Dipartimento dell'Istruzione: "cambiamento epocale, se ne occuperanno gli Stati"

