Trump, l’Italia e l’Europa: primo incontro all’Università di Messina del ciclo di conferenze Egò-Polis

Oggi 26 marzo, il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina ha ospitato il primo appuntamento del ciclo di conferenze EGO’-POLIS, organizzato dall’associazione universitaria Astra e dall’Ateneo di Messina precisamente presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche. Il ciclo di eventi, ideato e curato dal Dott. Kevin Bonasera, ha l’obiettivo di stimolare un dibattito su temi rilevanti a livello nazionale e internazionale. L’incontro, svoltosi nell’aula Campagna, ha visto la partecipazione di docenti di prestigio, che hanno offerto diverse prospettive sul tema centrale della giornata.

I relatori intervenuti sono stati:

Prof. Morelli, Direttore del Dipartimento di Diritto Costituzionale e Pubblico;

Prof. Caroniti, docente di Storia del Pensiero Politico;

Prof. Limosani, docente di Politica Economica;

Prof. Millemaci, docente di Politica Economica e Monetaria.

L’introduzione dei lavori è stata affidata alla Senatrice Accademica Nadia Di Maria, che ha presentato gli obiettivi del progetto EGO’-POLIS, seguita dallo studente Samuel Patti, moderatore dell’incontro, il quale ha introdotto i temi da discutere con i relatori e la platea. Il focus del dibattito ha riguardato le implicazioni internazionali della rielezione di Donald Trump, il ruolo degli Stati Uniti nel contesto dei conflitti globali (Russia-Ucraina, Medio Oriente) e il rapporto a tratti turbolento con l’Europa. Si è anche discusso del futuro della politica di riarmo europeo.

L’intervento di Morelli

Il Prof. Morelli, con entusiasmo, ha avviato il dibattito analizzando la questione dal punto di vista costituzionalista, offrendo un’interpretazione chiara delle dinamiche politiche che hanno condotto alla rielezione di Trump, e sollevando alcune criticità costituzionali, americane, di rilievo.

L’analisi di Caroniti

Il Prof. Caroniti ha fornito un’attenta analisi storica e costituzionale, ripercorrendo le tappe significative della storia istituzionale americana, citando la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e richiamando eventi cruciali come i moti del 1848, ponendo in relazione la storia istituzionale degli Stati Uniti con quella europea.

Gli approfondimenti di Limosani

Il Prof. Limosani ha approfondito le dinamiche economiche globali, evidenziando la crescente influenza dell’Indocina sulle produzioni commerciali e la necessità di una maggiore collaborazione economica italiana e europea per mantenere la competitività globale.

Le conclusioni di Millemaci

Il Prof. Millemaci ha concluso il dibattito con un’analisi sugli accordi internazionali sui dazi, riflettendo sulle implicazioni economiche e politiche delle relazioni commerciali tra potenze economiche globali.

Il dibattito è stato arricchito dalle domande e riflessioni dei numerosi studenti, dottorandi e docenti presenti, che hanno manifestato grande interesse per i temi trattati.

Ciclo di eventi

Il ciclo EGO’-POLIS proseguirà con il secondo incontro, previsto per il mese di aprile, dal titolo “Nuove Iniziative Imprenditoriali e Implicazioni Fiscali”, che coinvolgerà il Dipartimento di Economia. A seguire, nel mese di maggio, si terrà il seminario “Carceri e Malagiustizia: il caso Spanò – Il più grande errore della storia giudiziaria italiana”, con la partecipazione dell’autore del libro omonimo, il giornalista Giuseppe Messina, e il coinvolgimento del Dipartimento di Giurisprudenza.

Gli studenti dell’associazione Astra ringraziano “la numerosa e attenta platea per la partecipazione, sottolineando come l’Università sia il luogo ideale per confrontarsi sull’attualità per comprendere meglio il futuro. Un ringraziamento particolare va ai docenti per il loro prezioso contributo e per aver sostenuto fin dall’inizio questa importante iniziativa“.

