Trump: “nuovi dazi a UE e Canada se si alleano contro USA. Sconto alla Cina se…”

Donald Trump è pronto ad aumentare i dazi doganali imposti contro Unione Europea e Canada se si dovessero coordinare a scapito degli Stati Uniti per rispondere alla guerra commerciale lanciata da Washington. “Se l’Unione Europea collabora con il Canada per danneggiare economicamente gli Stati Uniti, tariffe su larga scala, molto più grandi di quelle attualmente previste, verranno imposte ad entrambi per proteggere il migliore amico che ciascuno di questi due paesi abbia mai avuto!“, ha scritto Trump sul social Truth.

Potrebbe esserci, invece, una riduzione delle tariffe verso la Cina in cambio di un accordo su TikTok, le cui attività negli Stati Uniti devono vendute da ByteDance, la società madre cinese della piattaforma. “La Cina dovrà avere un ruolo (nella vendita delle attività di TikTok), forse dovrà approvarla e se lo farà, forse concederò loro una piccola riduzione dei dazi doganali“, ha dichiarato il presidente Trump parlando dallo Studio Ovale.

