Trump avverte gli alleati: “se non pagano non li difendo”

“Se non pagano, non li difenderò“. L’avvertimento, il consiglio, la minaccia, a seconda delle interpretazioni e dei punti di vista, che Donald Trump ha rivolto agli alleati della Nato accusati di spendere troppo poco per la difesa. Proprio ieri sera l’Unione Europea ha approvato il piano ReArmEu che metterà a disposizione fino a 800 miliardi da destinare alla difesa personale dei singoli stati.

“Il mio più grosso problema con l’Alleanza atlantica – è tornato a martellare il presidente americano parlando con i giornalisti – è che gli se Stati Uniti avessero un problema e si rivolgessero alla Francia o a qualche altro Paese che non nominerò e dicessero, ‘abbiamo un problema’, voi pensate che verrebbero ad aiutarci come dovrebbero? Non ne sono sicuro“.

