Tregua in Ucraina, l’apertura di Putin: “vogliamo garanzie”. La richiesta agli USA

StrettoWeb

“L’idea di una tregua è giusta, ma ci sono questioni che devono essere discusse, anche con gli Stati Uniti“. Il presidente russo, Vladimir Putin apre a un cessate il fuoco in Ucraina. Secondo la “Tass”, Putin ha dichiarato che potrebbe telefonare a Trump per discutere l’idea di una tregua. “Vogliamo anche garanzie che durante il cessate il fuoco di 30 giorni, l’Ucraina non svolgerà mobilitazioni, non preparerà soldati e non riceverà armi“, ha aggiunto il leader russo.

“La Russia discuterà i prossimi passi per porre fine al conflitto e raggiungere accordi accettabili sulla base della situazione sul campo. Qualsiasi cessate il fuoco deve portare a una pace a lungo termine“, ha aggiunto Putin secondo AFP.

Ushakov: “ogni accordo deve tenere in conto interesse della Russia”

Yuri Ushakov, consigliere di Putin per la politica estera, ha commentato i possibili accordi sul cessate il fuoco temporaneo in Ucraina sottolineando la necessità di tenere in conto gli interessi della Russia: “la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni, concordata durante un incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Ucraina, deve essere perfezionata tenendo conto degli interessi della Russia“. Ushakov non ha escluso che l’inviato statunitense Witkoff incontri il presidente russo Putin.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.