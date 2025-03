Trapani spazza via Trieste: 131 punti valgono il primo posto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Un punteggio da NBA. Trapani Shark batte 131-88 Trieste mettendo a segno una vittoria più che perentoria nell’anticipo del sabato sera che ha aperto la 22ª Giornata di Serie A. Grande prova dei ragazzi di coach Repesa che vanno praticamente tutti in doppia cifra a parte Galloway con 7 punti. Brown e Notae best scorer con 21 punti a testa. L’ex Viola Rossato ne firma 13. A Trieste non bastano i 20 punti di Brown e i 19 di Uthoff.

I siciliani salgono temporaneamente al primo posto a quota 32 agganciando la Virtus Bologna (con una partita da giocare) e Brescia sconfitta dall’Olimpia Milano nell’altra gara del sabato.

Programma 22ª Giornata Serie A

Sabato 15 marzo

Ore 20:00

Brescia-Olimpia Milano 73-79

Ore 20:30

Trapani-Trieste 131-88

Domenica 16 marzo

Ore 16:45

Varese-Reggio Emilia

Ore 17:30

Trento-Pistoia

Ore 18:15

Treviso-Sassari

Ore 19:00

Scafati-Tortona

Ore 19:30

Napoli-Virtus Bologna

Ore 20:00

Venezia-Cremona

Classifica Serie A

Virtus Bologna 32 Trapani 32 Brescia 32 Trento 30 Olimpia Milano 30 Reggio Emilia 26 Trieste 26 Tortona 24 Venezia 22 Treviso 16 Sassari 14 Scafati 12 Cremona 12 Varese 12 Pistoia 10 Napoli 10

Programma 23ª Giornata Serie A

Sabato 22 marzo

Ore 20:00

Trieste-Virtus Bologna

Domenica 23 marzo

Ore 12:00

Trapani-Brescia

Ore 16:45

Sassari-Cremona

Ore 17:30

Tortona-Pistoia

Ore 18:15

Olimpia Milano-Trento

Ore 19:00

Scafati-Napoli

Ore 19:30

Reggio Emilia-Venezia

Ore 20:00

Treviso-Varese

