Trapani, tunnel senza uscita: quarta sconfitta consecutiva, il Giugliano sbanca il Provinciale

Momento nerissimo per il Trapani, che perde ancora, per la quarta volta di fila, chiudendo difatti una settimana nerissima. Oltre agli stop in serie di queste settimane, anche i punti tolti per via dell’esclusione della Turris, che hanno fatto sprofondare i granata a metà classifica. Oggi, al Provinciale, ad avere la meglio è il Giugliano, che vince 1-2. Il botta e risposta si registra a fine primo tempo, con la rete di Di Sole per gli ospiti e il pari di Anatriello a ridosso dell’intervallo. Nella ripresa, all’ora di gioco, arriva il nuovo vantaggio ospite con Nepi: è il gol decisivo e finale.

Il Trapani resta a 32 in classifica, a -3 dai playoff. Questo il programma e la nuova classifica.

Risultati Serie C girone C, 32ª Giornata

Domenica 16 marzo

Ore 15.00

Crotone-Audace Cerignola 2-1

Foggia-Cavese 0-1

Latina-Juventus Under 23 3-2

Picerno-Monopoli 2-2

Ore 17.30

Trapani-Giugliano 1-2

Ore 19.30

ACR Messina-Catania

Ore 20.30

Casertana-Sorrento

Potenza-Altamura

Riposano: Avellino e Benevento

Classifica Serie C girone C

Audace Cerignola 58* Avellino 57** Monopoli 50* Crotone 47* Benevento 45* Potenza 41*** Catania 40 (-1)* Picerno 40* Giugliano 38** Juventus Next Gen 35 Cavese 35* Altamura 34** Trapani 32** Sorrento 31*** Foggia 30* Latina 27** Casertana 19*** ACR Messina 13 (-4)* Turris escluso Taranto escluso



*1 partita in meno

** 2 partite in meno

*** 3 partite in meno

Prossimo turno Serie C girone C (33ª giornata)

Sabato 22 marzo

Ore 15.00

Cavese-Trapani

Sorrento-Latina

Ore 17.30

Juventus U23-Foggia

Domenica 23 marzo

Ore 12.30

Catania – Crotone

Ore 15.00

Giuliano – Acr Messina

Monopoli-Casertana

Ore 20.30

Avellino – Potenza

Benevento – Picerno

