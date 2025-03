Trapani, è arrivata la notizia importante di Antonini: c’è un ritorno tanto atteso

StrettoWeb

“Sta tornando a casa. Domenica lo voglio vedere correre con la maglia del Trapani e guidarci alla vittoria. Bentornato Olly”. E’ arrivata la notizia del Presidente del Trapani Valerio Antonini, che ieri aveva preannunciato una novità importante. Si tratta del ritorno di Oliver Kragl, il talentuoso centrocampista che l’anno scorso ha guidato la squadra al ritorno in Serie C a suon di record. Andato via in estate, ha rescisso con l’Andria nelle scorse ore ed è pronto a firmare coi siciliani.

Nei giorni scorsi Antonini aveva rimpianto il gruppo di uomini che avevano rappresentato l’ossatura della squadra nella scorsa stagione, in rapporto invece alle delusioni per gli ultimi risultati della compagine attuale, fortemente rivoluzionata tra mercato estivo e invernale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.