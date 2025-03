Trapani, che disastro: in 10 per un’ora, ko 2-1 in casa della Cavese | CLASSIFICA

StrettoWeb

Momentaccio per il Trapani. Cinque sconfitte di fila per i siciliani, l’ultima delle quali maturata nel pomeriggio che ha aperto la 33ª Giornata di Serie C Girone C in casa della Cavese. I ragazzi del presidente Antonini in 10 dall’11’ minuto, a causa dell’ingenua espulsione di Liotti, sono riuscito comunque a passare in vantaggio con Carraro, salvo poi farsi rimontare dalla rete di Fella. Ristabilita la parità anche in campo per il rosso a Piana, la Cavese è riuscita a portare a casa i 3 punti con la rete nel finale di Loreto.

Cavese-Trapani 2-1: la cronaca del match

La gara si accende subito nei primi minuti. Liotti impegna Lamberti su punizione, dall’altra parte Chiricò colpisce il palo sempre su calcio piazzato. All’11’ il primo episodio che cambia gli equilibri della gara: ingenuità di Liotti che rifila una manata a un avversario, dopo una trattenuta reiterata, e si becca il rosso diretto lasciando il Trapani in 10.

Al 29′ la conclusione a botta sicura di Sannipoli viene respinta sulla linea da Carraro. La Cavese sfrutta l’uomo in più e si appoggia al talento di Chiricò ma il punteggio resta sullo 0-0 fino all’intervallo.

Nella ripresa, a sorpresa, in vantaggio ci va il Trapani: al 51′ Carraro trova il gol con un mancino preciso che batte Lamberti. La gioia dei siciliani dura appena 9 minuti: al 60′ Fella corregge in rete il colpo di testa di Diarrassouba per l’1-1. Alla parità nel punteggio si aggiunge anche quella negli uomini in campo: Piana prende 2 gialli e un conseguente rosso per due falli in 6 minuti.

All’82’ Anatriello si divora un gol pazzesco: respinta incerta di Lamberti, da due passi Anatriello svirgola il pallone che avrebbe solo dovuto spingere in porta, il portiere della Cavese ha il tempo di allungarsi e far sua la sfera. Al 90′ arriva il gol che decide la gara: cross dalla destra di Chiricò, sul secondo palo sbuca Loreto per il 2-1 che regala 3 punti alla Cavese.

Risultati 33ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 22 marzo

Ore 15.00

Cavese-Trapani 2-1

Sorrento-Latina 1-1

Ore 17.30

Juventus U23-Foggia

Domenica 23 marzo

Ore 12.30

Catania-Crotone

Ore 15.00

Giuliano-Acr Messina

Monopoli-Casertana

Ore 20.30

Avellino-Potenza

Benevento-Picerno

Riposano: Audace Cerignola e Altamura

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 58* Avellino 57** Monopoli 50* Crotone 47* Benevento 45* Potenza 44** Catania 43* Picerno 40* Cavese 38 Giugliano 38** Juventus U23 35 Altamura 34* Trapani 32* Sorrento 32* Foggia 30* Latina 28* Casertana 22** ACR Messina 13* Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Con 8+ punti di distacco fra ACR Messina e Casertana non si giocherebbero i Playout.

Programma 34ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

ACR Messina-Altamura

Crotone-Latina

Ore 17:30

Casertana-Foggia

Picerno-Sorrento

Domenica 30 marzo

Ore 15:00

Audace Cerignola-Monopoli

Trapani-Catania

Ore 17:30

Potenza-Giuliano

Avellino-Benevento

