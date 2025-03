Trapani, Antonini tuona: “porto la Serie C in tribunale”. E sul futuro del Messina…

StrettoWeb

“Pronto a portare questo campionato di Serie C in tribunale. Se qualcuno crede che è normale quello che è successo ha fatto i conti senza l’oste. Spero che anche altri presidenti si accodino perché questa situazione è clamorosa”. Valerio Antonini è sul piede di guerra. Il presidente del Trapani alza la voce attraverso i social e critica in maniera piuttosto dura il caso che regna nel Girone C di Serie C. Il focus del problema riguarda le possibili esclusioni di Taranto e Turris e i risvolti che si avrebbero sull’intera classifica del torneo con relative dinamiche poco chiare.

“Oltretutto con la nuova classifica Messina e Casertana sarebbero talmente staccate dalle altre che facile pensare a situazioni strane nell’ultimo quarto di campionato. Non voglio arrivare a quello che i miei legali suggeriscono, ossia fermare la squadra, ma questa situazione è insostenibile per chi come me ha investito milioni di euro. Qualcuno dovrà pagare“, aggiunge il numero 1 della società siciliana.

Antonini critica anche il regolamento sostenendo che sarebbe meglio dare 3 punti a tutte le squadre che ancora devono disputare le gare contro le squadre, eventualmente, escluse: “non accetto neanche la procedura di togliere i punti. Se le due squadre hanno giocato le partite è perché la Lega le ha autorizzate. Quindi in quel momento le partite erano regolari e giocabili. Se le squadre vengono tolte ora dal campionato semplicemente si danno 3 punti alla squadra con cui dovrebbero giocare. Altrimenti per definizione la Lega stessa ritiene le partite mai giocate e pertanto è la stessa Lega a ritenere il campionato falsato. È una decisione che sarebbe intelligente ed eviterebbe l’aggravarsi della situazione per chi deve decidere. È evidente che in ogni caso è un torneo violentato da chi doveva fare controlli e questi non sono stati fatti. Oltretutto con squadre come Siracusa e Reggina in serie D che sarebbero state un vanto per questo girone. Assurdo tutto“.

