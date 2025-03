Trapani, Antonini ci crede ancora: “farò un annuncio importante. E contro il Catania voglio all-in allo stadio”

StrettoWeb

“Entro stasera conto di dare un annuncio importante. Io non mollo. Domenica all-in sul derby. Capisco tutto ma il trapanese vero non polemico deve venire allo stadio. Senza se e ma. Dobbiamo vincere ad ogni costo e ripartire perché con 13 punti siamo matematicamente nei play off”. Queste le parole del Presidente del Trapani Valerio Antonini, su “X”, proiettandosi al derby siciliano di domenica contro il Catania.

Dopo la sfuriata nel post gara di Cava, dove si è arrabbiato con Liotti per l’espulsione e ha chiesto a mister Torrente di dimettersi, ora il patron volta pagina. Anche perché, come da lui stesso annunciato, il tecnico non vuole dimettersi e quindi per ora – salvo colpi di scena – dovrebbe proseguire. Resta tuttavia il “mistero” sull’annuncio importante che l’imprenditore vorrebbe dare entro stasera.

