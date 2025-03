Tragico incidente a Catania: auto schiacciata tra due camion, un morto

StrettoWeb

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto nel capoluogo etneo, sull’autostrada Siracusa-Catania, sulla carreggiata in direzione della statale 114. Nell’impatto, dovuto a un tamponamento a catena, sono state coinvolte tre autovetture e due mezzi pesanti. La vittima era su una Toyota Yaris che è rimasta ‘schiacciata’ tra due camion. Il tratto di strada è chiuso al traffico. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è presente personale della polizia stradale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.