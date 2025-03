Tragedie della solitudine: anziano trovato morto in casa a Palermo

StrettoWeb

“Ad Altofonte, provincia di Palermo: un uomo di 80 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. a far scattare l’allarme, la prolungata assenza di contatti dell’uomo, che ha insospettito parenti e vicini. Sul posto, sono giunti i carabinieri, la polizia municipale ed i vigili del fuoco. È altresì intervenuto il medico legale per accertare le cause del decesso. L’uomo, che viveva da solo, verosimilmente era morto da tempo considerato che il corpo è stato trovato in stato di Decomposizione. 24/03/2025 – Il 23 marzo 2025: un pensionato di74 anni, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione in via Cavour, a porto Torres. I vigili del fuoco del distaccamento locale sono entrati nell’appartamento passando dal balcone al primo piano e, una volta all’interno, hanno rinvenuto il corpo dell’anziano vicino al letto. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un malore improvviso, probabilmente prima di andare a dormire”. Così ha dichiarato Antonio de Lieto presidente nazionale del partito politico “pensionati per l’Italia” (P.P.I.): “Ormai la piaga del dramma della solitudine” nel nostro Paese avanza sempre più indisturbata e mieta sempre più vittime, a seguito della palese “latitanza” di lor signori che non si degnano di fare nemmeno una telefonata alle persone anziane che vivono sole nella propria abitazione. Non passa giorno che non si registrano casi di morte solitarie nel nostro Paese. È MAI POSSIBILE CHE LE ISTITUZIONI LOCALI NON AVVERTONO QUESTA SENSIBILITÀ??? NOI CONTINUEREMO A DENUNCIARE QUESTO MALESSERE. 26/03/2025″.

