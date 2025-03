Tragedia in Sicilia: podista 53enne muore mentre si allena

StrettoWeb

Un podista di 53 anni Samuele Longo, è morto, mentre si allenava nella borgata di Mondello a Palermo. Stava faceva jogging sul lungomare quando vicino all’Ombelico del mondo, in corrispondenza di via Teti si è accasciato. Soccorso dai sanitari del 118 per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia.

